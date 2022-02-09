"Чем я хуже?": Гурцкая призналась в болезненном расставании

Диана Гурцкая рассказала трогательную историю любви, которую она испытала не к мужу.

Заслуженная артистка России 43-летняя Диана Гурцкая стала новой гостьей ютуб-проекта "вМесте". Певица рассказала о поддержке семьи в трудных ситуациях, мотивации, мечтах и популярности.

Осенью 2005 года Диана Гурцкая вышла замуж за правозащитника Петра Кучеренко. Через два года певица родила сына Константина. Артистка не афиширует свою личную жизнь, но не таит, что муж не первая ее любовь. Впервые Гурцкая полюбила в школе. Ее сердце завоевал старшеклассник. Она влюбилась в его голос и манеру общения. Но эта любовь была безответной и закалила ее сердце. "Чем я хуже?" – решила для себя тогда будущая артистка. Это придало ей сил двигаться дальше.

На выпускном Диана Гурцкая исполняла песню и очень сожалела, что ей пришлось расстаться со своей первой любовью. Когда певица рассказала историю в одном из интервью, бывшие одноклассники вышли с ней на связь и спросили, почему она так долго молчала об этом.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Диана Гурцкая узнала, что никогда не сможет видеть. Тогда она поняла, что жизнь не должна отличаться от жизни ее друзей, просто она немного другая.