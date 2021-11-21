"Что с ней?": изменившуюся Диану Гурцкую перестали узнавать

В свое время именно музыкант вывел начинающую артистку на эстраду. Теперь он разместил в своем инстаграм-аккаунте снимок, который фолловеры принялись активно обсуждать.
На кадре 43-летняя Диана Гурцкая предстала с его дочкой. К слову, в последнее время звезда почти не выходит в свет. На сей раз она сделала исключение и посетила концерт Игоря Николаева.
Во время выступления приближенные исполнителя познакомили с Дианой Гурцкой его наследницу Веронику. Подписчики артиста пришли в недоумение от вида знаменитости. Многие не узнали звезду, отметив, что певица сильно изменилась. Некоторые заявили, что она стала похожа на Майкла Джексона. "Кто это?", "Что с ней стало?", – написали удивленные фолловеры.
Напомним, Диана Гурцкая имеет активную общественную позицию и поддерживает больных детей. Певица является одним из основателей и попечителей фонда "По зову сердца".
Как писали "Дни.ру", летом этого года в Сети поползли слухи о том, что Диана Гурцкая должна за аренду более полумиллиона рублей. Артистка же опровергла эти домыслы.
При этом она сообщила, что долг за оплату ЖКХ у фонда все же есть.