"Родила нежно и весело": ставший отцом Барац из "Квартета И" объявил о новом малыше

Звезда "Квартета И" Леонид Барац сообщил радостную новость. В его семье стало на одного ребенка больше.

10 октября прошлого года у Леонида Барац родился сын. Его возлюбленная Анна Моисеева родила ему третьего ребенка, мальчика назвали Марк.

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Сегодня счастливый 50-летний Леонид Барац снова принимает поздравления. Он стал дедом. Старшая дочь Елизавета родила актеру внучку.

В "Инстаграм" появилось фото дочери звезды "Квартета И", на котором она запечатлена с малышкой на руках. Мать выглядит счастливой и умиротворенной.

"Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя (и за себя), теперь люблю тебя на одного человека больше", – написал Барац.

Поклонники поздравили звезду "Квартета И" со счастливым событием. "Вот уже и деда! Поздравляю. Всем здоровья и терпения"; "Какая Лиза молодец!!! Мои поздравления!!! Это круто!!!!"; "Поздравляю! Вы очень клевый дед 😍 красивый, известный, модный, ироничный и талантливый", – написали интернет-пользователи.

Также Леонид Барац поздравил своего зятя Бена и предупредил его, что впереди у него много счастливых моментов. Звездный отец с гордостью отметил, что его девочки в надежных руках.

Напомним, у Леонида Бараца есть две взрослые дочери от предыдущего брака с актрисой Анной Касаткиной. Этот брак просуществовал больше двадцати лет.

