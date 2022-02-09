Забывает доброе: директор театра осадил жалующуюся на низкую зарплату вдову Караченцова

Директор "Ленкома" уверен, что Людмила Поргина незаслуженно обвиняет театр в урезании зарплаты.

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на руководство театра "Ленком". Дело в том, что ей не понравилось сокращение ее зарплаты. Так, раньше она получала примерно двести пятьдесят тысяч рублей. Большая часть этой суммы уходила на лечение супруга. Однако после смерти актера директор театра решил сократить выплаты до ста тысяч. Теперь же зарплату урезали вновь. Людмила Поргина на сегодняшний день получает чуть больше пятидесяти тысяч рублей.

По словам Марка Варшавера, такое решение было вполне логичным, ведь актриса практически не работает и редко появляется в культурном учреждении. Также директор отметил, что вдова Караченцова забывает добрые дела, ведь в течение тринадцати лет театр платил их семье приличные деньги. Кроме того, Варшавер добавил, что сама Поргина согласилась с условием и даже подписала необходимые документы. Однако затем женщина заявила, что ей не хватает денег для уплаты налогов.

У Людмилы Андреевны есть своя версия этой истории. По ее словам, после аварии, в которую попал ее муж, театр отошел на второй план. Так, артистка попросила руководство считать, что она ушла в отпуск по уходу за больным. "Я носила его на руках", – отметила женщина. После кончины супруга Поргина решила вернуться к работе, однако ролей для нее не оказалось. По ее мнению, она имеет полное право выходить на сцену.