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Шоу-бизнес
"Чтобы не мучиться": Попавший на деньги Панин судорожно ищет спонсора для дочери

"Чтобы не мучиться": Попавший на деньги Панин судорожно ищет спонсора для дочери

Алексей Панин плотно занимается воспитанием дочери.
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Некоторое время назад артист решил покинуть Россию и переехал в солнечную Испанию, в курортный город Аликанте. Вместе с Алексеем переехала и его малолетняя дочь Анна. Девочка взрослеет и ищет себя, она решила, что хочет пойти по стопам отца и попробовать себя в актерском амплуа. Причем вариант возвращения на родину наследница даже не рассматривает, она уже неплохо говорит по-испански и планирует учиться не на родном языке.

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Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну

 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Для Панина ситуация стала дилеммой, так как он хочет дать дочери лучшее образование и поддерживает ее, но возможности отправить Анну в актерскую школу в Штаты. Артист признался, что судорожно пытается найти для дочери спонсора или выиграть грант на обучение. "Я жалею, что у меня нет денег достаточно, чтобы оплатить и не мучиться…. В России было бы проще поступить. Механизмы, как это делается, мне понятны", – признался Алексей.

Артист уверен, что у дочери есть талант, который необходимо развивать. Он настроен дать наследнице хорошее образование, так как считает, что самодеятельность недопустима. Панин заявил, что актерская профессия, как и любая другая, требует кропотливого обучения, вопреки распространенному мнению.

Ранее Алексей Панин попал в неприятную ситуацию. На день рождения дочери он выпил лишнего, что спровоцировало непреодолимое желание справить нужду. Недолго думая, артист решил сделать это прямо на обочине по дороге домой, из-за чего в итоге попал на деньги. Его застукала испанская полиция и выписала штраф на 80 евро за нарушение общественного порядка.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 10:58 Источник: YouTube-канал "LiveSpain Club" ✓ Надежный источник
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Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну

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