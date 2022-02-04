"У меня уже все вырезано!": Солист "На-На" перенес серьезную операцию

Певец попал в популярный коллектив в 90-х и до сих пор выступает с ним перед многочисленной аудиторией. Как известно, концерты группы – это не только песни, но и танцы, порой, со сложными хореографическими элементами.
Владимир Политов признался, что такая активная артистическая деятельность, несомненно, накладывает отпечаток, который выражается в проблемах со здоровьем. В его случае – жалобы на боли в ногах. Вот и на этот раз ему пришлось перенести серьезную операцию – заменить тазобедренный сустав. При этом о хирургическом вмешательстве артист говорит легко, будто ничего и не произошло. Но это и неудивительно, ведь, как оказалось, это не первая его операция на ногах.
"У меня уже все вырезано! В тазобедренном суставе все из металла. Всю ходовую поменял в свое время", — рассказал Политов.
Он, кстати, не единственный в группе имеет проблемы со здоровьем из-за столь активных выступлений. Его коллега Вячеслав Жеребкин, не стесняясь, говорит, что страдает от болей в спине и коленях.
Работа участников "На-На" опасна не только сложными выступлениями и их последствиями. Недавно музыканты поделились историей о трагедии, которая приключилась с ними во время гастролей в Сургуте. В ее результате даже погибли люди.