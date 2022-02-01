Вечная память: что положили в гроб к Куравлеву

Легендарного советского и российского актера хоронят по православным канонам. Гражданская панихида сменится церковным отпеванием.
На лбу у покойника заметен венчик — бумажная лента, которая кладется при погребении после омовения тела. На венчике помещаются изображения Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи (т.е. деисус) и текст Тресвятой песни "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". Возложение венчика на лоб умершего символизирует венец славы, который, по учению церкви, получает в Царствии Небесном христианин за свою праведную жизнь.
А во время церковной службы священник после слов "И сотвори вечную память!" положит в гроб актера разрешительную грамоту с молитвой. Она считается своего рода пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в ней идет о грехах усопшего и об их отпущении.
Напомним, в начале января народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис Веры Миллионщиковой. Там Куравлев и скончался. Похоронят его на Троекуровском кладбище.