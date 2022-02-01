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Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым: душераздирающие кадры похорон

В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым: душераздирающие кадры похорон

В траурном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве началась церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на гражданской панихиде.
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Дата и место прощания менялись несколько раз. Изначально планировалось, что гроб с телом актера выставят в Центральном дом кино. Потом родственники пожелали, чтобы церемония была закрытой и прошла в камерном формате. В итоге поклонников и журналистов к гробу все-таки допустили.

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Названо место похорон Леонида Куравлева

Одним из первых пришел актер, режиссер, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов. Проститься пожелали и другие коллеги Куравлева, который снялся более чем в 200 картинах.

Панихида проходит в зале, где в разное время прощались с певцов Децлом, телеведущим Олегом Марусевым и актером Михаилом Кононовым.

Фото: Дни.ру

Напомним, в начале января народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис Веры Миллионщиковой. Там Куравлев и скончался.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 11:24 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость953794
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У меня создается впечатление, что у детей Куравлева убогая душа.
Как-то странно бедно выглядит место прощания.
Этого замечательного артиста обожали десятки миллионов и не дать с ним проститься поклонникам его таланта по меньшей мере непорядочно.
Гость950654
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Царствие небесное новоприставленному Леониду! Покойся с миром!
Негодяи детки великого Куравлева--НЕГОДЯИ ! Я СОБИРАЛСЯ ИЗ ПОДМОСКОВНОГО ГОРОДА ПРИЕХАТЬ И ПОКЛОНИТЬСЯ МОЕМУ КУМИРУ--ВЕЛИКОМУ ЛЕОНИДУ КУРАВЛЕВУ, СКЛОНИТЬ ГОЛОВУ ПЕРЕД ЕГО ГРОБОМ, СКАЗАТЬ ДОБРОЕ ПОМИНАЛЬНОЕ СЛОВО ЖУРНАЛИСТАМ И БРОСИТЬ ГОРСТЬ В ЕГО ЧЕСТНУЮ МОГИЛУ.. НО ИЗ-ЗА ЭТИХ ВЫРОДКОВ --ДЕТОК Я ТАК И НЕ СМОГ ПРОСТИТЬСЯ С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЕЛИКИХ КИНОАКТЕРОВ СССР. ЕМУ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ЗЕМЛЯ ПУХОМ, А ИМ...ЛУЧШЕ НЕ БУДЕМ
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Негодяи детки великого Куравлева--НЕГОДЯИ ! Я СОБИРАЛСЯ ИЗ ПОДМОСКОВНОГО ГОРОДА ПРИЕХАТЬ И ПОКЛОНИТЬСЯ МОЕМУ КУМИРУ--ВЕЛИКОМУ ЛЕОНИДУ КУРАВЛЕВУ, СКЛОНИТЬ ГОЛОВУ ПЕРЕД ЕГО ГРОБОМ, СКАЗАТЬ ДОБРОЕ ПОМИНАЛЬНОЕ СЛОВО ЖУРНАЛИСТАМ И БРОСИТЬ ГОРСТЬ В ЕГО ЧЕСТНУЮ МОГИЛУ.. НО ИЗ-ЗА ЭТИХ ВЫРОДКОВ --ДЕТОК Я ТАК И НЕ СМОГ ПРОСТИТЬСЯ С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЕЛИКИХ КИНОАКТЕРОВ СССР. ЕМУ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ЗЕМЛЯ ПУХОМ, А ИМ...ЛУЧШЕ НЕ БУДЕМ
Негодяи детки великого Куравлева--НЕГОДЯИ ! Я СОБИРАЛСЯ ИЗ ПОДМОСКОВНОГО ГОРОДА ПРИЕХАТЬ И ПОКЛОНИТЬСЯ МОЕМУ КУМИРУ--ВЕЛИКОМУ ЛЕОНИДУ КУРАВЛЕВУ, СКЛОНИТЬ ГОЛОВУ ПЕРЕД ЕГО ГРОБОМ, СКАЗАТЬ ДОБРОЕ ПОМИНАЛЬНОЕ СЛОВО ЖУРНАЛИСТАМ И БРОСИТЬ ГОРСТЬ В ЕГО ЧЕСТНУЮ МОГИЛУ.. НО ИЗ-ЗА ЭТИХ ВЫРОДКОВ --ДЕТОК Я ТАК И НЕ СМОГ ПРОСТИТЬСЯ С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЕЛИКИХ КИНОАКТЕРОВ СССР. ЕМУ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ЗЕМЛЯ ПУХОМ, А ИМ...ЛУЧШЕ НЕ БУДЕМ
ТОЧНО СКАЗАЛ !
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