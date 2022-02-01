В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым: душераздирающие кадры похорон

Дата и место прощания менялись несколько раз. Изначально планировалось, что гроб с телом актера выставят в Центральном дом кино. Потом родственники пожелали, чтобы церемония была закрытой и прошла в камерном формате. В итоге поклонников и журналистов к гробу все-таки допустили.
Одним из первых пришел актер, режиссер, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов. Проститься пожелали и другие коллеги Куравлева, который снялся более чем в 200 картинах.
Панихида проходит в зале, где в разное время прощались с певцов Децлом, телеведущим Олегом Марусевым и актером Михаилом Кононовым.
Напомним, в начале января народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис Веры Миллионщиковой. Там Куравлев и скончался.