"Не стало": Попавшего в больницу переломанного Боярского настигла смерть

Михаил Боярский не сможет отметить праздники со своими близкими.

Знаменитому Д’Артаньяну в этом году стукнуло 73 года! Довольно почетный возраст, так что, неудивительно, что поклонники переживают за самочувствие своего кумира. Сам артист, впрочем, на здоровье не жалуется, однако коллеги время от времени выдают его проблемы. Так, недавно, по словам Валентина Смирнитского, Михаилу Боярскому загипсовали руку: актер попал в больницу переломанный, где ему и провели нужные манипуляции.

Кажется, сейчас звезде "Трех мушкетеров" ничего не угрожает, ведь после общения с журналистами стало ясно, что он вовсю готовится к встрече Нового года. Правда, приближающийся праздник заставил немного грустить артиста. Его в очередной раз настигла смерть родственников – матери, отца и брата.

Конечно, близкие Михаила Боярского умерли давно, но предстоящий Новый год буквально застал его врасплох, заставив вновь вспомнить об утрате.

"Боярский понял, насколько ему не хватает родителей только после того, как их не стало", – пишет журналист, общавшийся с мэтром.

Все дело в том, что для него самые лучшие праздники остались позади, когда родня еще была жива. Естественно, у актера и сейчас есть возможность встречать Новый год в кругу семьи – с детьми и внуками, однако родители и брат уже никогда не присоединяться к торжеству. Михаил Боярский, судя по всему, наслаждается каждой минутой, проведенной со своими близкими, а также надеется, что у него еще будет много времени для этого.