Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Гагариной больше нет: друг объявил трагическую новость
Толпа орала до разрыва сердца: оборвавшуюся жизнь Баскова не хотели отпускать
партнеры
Понедельник
26 декабря
Лента новостей
09:40
"Не стало": Попавшего в больницу переломанного Боярского настигла смерть
09:20
"Смерть": хирурги не смогли спасти обваренного в кипятке Баскова после трансформации
09:00
А что с недвижимостью? Астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год
08:40
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
08:20
Наряжаем елку к Новому году правильно: главные советы от экспертов
08:00
Оливье с форелью и апельсиновым майонезом: Рецепт удивительного салата на Новый год
06:21
Готовимся к новогодним каникулам: как правильно выбрать ледянки?
04:09
Готовимся к морозам: лучшие советы по утеплению окон
02:35
Новогодний рецепт от Алсу: татарский пирог балиш
00:18
Ведьмины посиделки: народные приметы 26 декабря
21:59
Сером по серому: о чем новая депрессивная книга Кирилла Рябова
20:23
Как встретить 2023 год? Советует Виктория Райдос
19:18
Куда поехать на новогодних каникулах: 5 необычных мест
17:54
"Как я счастлива!": 67-летняя Долина в предвкушении малышей от разных мужчин
17:30
"Она – уникальная": вынужденная работать на рынке дочь Успенской родит в 2023 году
17:22
Что приготовить 31-го? Кулинарные советы на Новый год от жениха Волочковой
16:41
"Их будет целых два": обтянувшая пузико Волочкова с нетерпением ждет детишек
16:30
"Прощай, есаул!": Жена заявила об уходе Газманова на 72 году жизни
16:02
Тест: знаете ли вы творчество Юрия Никулина
16:00
"Продала молодость за деньги": сношавшуюся со стариком певицу Славу подняли на вилы
14:57
Не принцесса, королевна! 5 способов избавиться от утренних отеков
14:55
"Бесцельно прожитая жизнь": узнавшие о смерти Бузовой фанаты разрыдались кровавым утром
13:47
Цискаридзе пришибло смертью после инсульта
13:01
Чтобы духу ее здесь не было: в "Современнике" варварски разорили кабинет умершей Волчек
12:45
Развод в семье Пугачевой: глотавшая измены мужа Орбакайте взвыла на весь мир
11:35
"Что с вами?": нахлобучившую парик любовницу Виторгана лечат от страшной заразы
10:47
"Похожа на бабушку": родившая раньше срока жена Николаева засветила чадо и сморщенное лицо
08:11
Как рассказать ребенку правду про Деда Мороза: рекомендации психолога
06:28
Диетолог предупредила любителей оливье об опасности
04:06
Как купить подарки всем и не разориться? Советы экономиста
02:19
Как понять, что ваш ребенок готов отмечать новый год с друзьями?
00:01
Католическое Рождество: приметы и запреты в праздник 25 декабря
23:54
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
22:14
"Тигана" и "Львы Аль-Рассана": романы канадского фантаста Гая Гэвриела Кея
20:11
"Как Новый год встретишь – так его и проведешь": почему нельзя оставлять денежные долги в старом году
19:05
Чаи и кофе в сторону: почему зимой особенно важно пить обычную воду
17:47
Бузовой влепили смачную оплеуху на публике: Оля, тебе это не по плечу
17:11
Смузи со шпинатом и голодание: В чем секрет стройности принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл
16:21
Опытный психолог поддержал инициативу приравнять многодетное материнство к профессии
15:36
"Онкология": Малахов экстренно сообщил о смерти
14:27
Пригожина перестали узнавать после перенесенного недуга: 500 раз сдавал анализы
13:07
Тест: угадайте советский фильм 30-х годов по кадру
12:31
Время больших перемен: Николаев показал Проскурякову с малышом на руках
12:18
Куда отправиться в праздники? Пять интересных мест в Подмосковье для зимнего отдыха с ребенком
11:01
Придется тащить на себе: Варум крупно поплатилась за расставание с Агутиным
09:51
"Удивительно вкусно": показавшая убийственную грудь жена Цекало раздвинула ноги
08:29
Какой макияж выбрать на Новый год 2023
06:01
Дед в шоке: снявшая одежду внучка Боярского еле уместила богатство в бюстгальтер
04:25
Предложение квартир в небоскребах удвоилось
02:11
Жители каких регионов разоряются на ипотеку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Развод в семье Пугачевой: глотавшая измены мужа Орбакайте взвыла на весь мир
Время больших перемен: Николаев показал Проскурякову с малышом на руках
Бузовой влепили смачную оплеуху на публике: Оля, тебе это не по плечу
Придется тащить на себе: Варум крупно поплатилась за расставание с Агутиным
"Прощай, есаул!": Жена заявила об уходе Газманова на 72 году жизни
"Их будет целых два": обтянувшая пузико Волочкова с нетерпением ждет детишек
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Не стало": Попавшего в больницу переломанного Боярского настигла смерть

"Не стало": Попавшего в больницу переломанного Боярского настигла смерть

Михаил Боярский не сможет отметить праздники со своими близкими.
прочитано 114 раз

Знаменитому Д’Артаньяну в этом году стукнуло 73 года! Довольно почетный возраст, так что, неудивительно, что поклонники переживают за самочувствие своего кумира. Сам артист, впрочем, на здоровье не жалуется, однако коллеги время от времени выдают его проблемы. Так, недавно, по словам Валентина Смирнитского, Михаилу Боярскому загипсовали руку: актер попал в больницу переломанный, где ему и провели нужные манипуляции.

ПО ТЕМЕ

Дед в шоке: снявшая одежду внучка Боярского еле уместила богатство в бюстгальтер

 Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Кажется, сейчас звезде "Трех мушкетеров" ничего не угрожает, ведь после общения с журналистами стало ясно, что он вовсю готовится к встрече Нового года. Правда, приближающийся праздник заставил немного грустить артиста. Его в очередной раз настигла смерть родственников – матери, отца и брата.

Конечно, близкие Михаила Боярского умерли давно, но предстоящий Новый год буквально застал его врасплох, заставив вновь вспомнить об утрате.

"Боярский понял, насколько ему не хватает родителей только после того, как их не стало", – пишет журналист, общавшийся с мэтром.

Все дело в том, что для него самые лучшие праздники остались позади, когда родня еще была жива. Естественно, у актера и сейчас есть возможность встречать Новый год в кругу семьи – с детьми и внуками, однако родители и брат уже никогда не присоединяться к торжеству. Михаил Боярский, судя по всему, наслаждается каждой минутой, проведенной со своими близкими, а также надеется, что у него еще будет много времени для этого.

Михаил Боярский. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 декабря 2022, 09:40 Источник: Day.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Боярский наконец показал внука

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Развод в семье Пугачевой: глотавшая измены мужа Орбакайте взвыла на весь мир

Какая подлость!
Шоу-бизнес

"Бесцельно прожитая жизнь": узнавшие о смерти Бузовой фанаты разрыдались кровавым утром

Пришел конец
Шоу-бизнес

"Похожа на бабушку": родившая раньше срока жена Николаева засветила чадо и сморщенное лицо

Беда откуда не ждали
Шоу-бизнес

Тест: знаете ли вы творчество Юрия Никулина

Есть много интересных фактов

Гороскоп

Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го

Здоровье

Чаи и кофе в сторону: почему зимой особенно важно пить обычную воду
Лечение варикоза: ответы на частые вопросы
Нижегородцев массово сразил вирус свиного гриппа
В составе игрушечных монстров Хагги Вагги найден смертельно опасный токсин

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+