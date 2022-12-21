Две полоски: сделавшую тест Барановскую поздравляют с прибавлением

В жизни Юлии Барановской радостное событие!

После развода с Андреем Аршавиным популярная телеведущая так и не нашла себе достойного мужчину. В этом году ей приписывали роман с Григорием Лепсом – после неосторожного высказывания Ксении Собчак. Тогда в Сети судачили, мол, Юлия Барановская увела певца из семьи, а похорошела и посвежела она как раз ради своего взрослого избранника.

Однако сама экс-супруга футболиста опровергла все слухи об отношениях с артистом. Теледива продолжает воспитывать детей в одиночку. При этом мамские будни и отсутствие мужчины не повлияло на внешность звезды: с каждым годом она становится красивее и, кажется, не собирается стареть!

Накануне Юлия Барановская открыла один свой маленький секрет. В микроблоге теледивы появился снимок, на котором она предстала с идеально гладкой кожей и без синяков под глазами. Особое внимание привлекает ее грудь, которую подчеркнули две полоски выреза.

Как оказалось, прекрасному состоянию своего лица она обязана крему, который даже решила посоветовать поклонникам. Перед этим экс-супруга Андрея Аршавина сделала тест продукта на своей коже, и результат оказался отличным – сыворотка ей подошла!

Вот такое счастье. Теперь в косметической семье звезды – прибавление, ведь на полочке оказалось еще одно проверенное уходовое средство. И с этим Юлию Барановскую остается только поздравить!