"Король умер": корыстная Орбакайте радуется отъезду Пугачевой

Новость о переезде Аллы Пугачевой в Латвию, а затем в Израиль шокировала, наверное, каждого жителя России. Светлая грусть, однако, испарялась понемногу с каждым грубым словом Аллы Борисовны в адрес своих бывших соотечественников.
Нашлись, скорее всего, и те, кто и вовсе откровенно радуется ее отъезду. Недаром ведь существуют такие выражения как: "Свято место пусто не бывает" и "Король умер, да здравствует король!". Бегство Аллы Пугачевой поможет снизить конкуренцию, и, соответственно, заработать. Но подозревала ли Пугачева о том, что такой корыстный человек окажется совсем рядом?
Кристина Орбакайте, старшая дочь Аллы Пугачевой, абсолютно не выглядит расстроенной после отъезда самого близкого человека. Снимается в кино, колесит по стране с концертами и наполняет личный блог фотографиями, на каждой из которых радуется жизни. Все бы хорошо, но...
На одном из концертов Орбакайте облачилась в голубой балахон. Это, по мнению некоторых, "привет" для матери. Балахоны Примадонна носила всю жизнь, а цвет – отсылка к хиту "Айсберг", который когда-то исполнила Алла Пугачева.
Продюсер Павел Рудченко, тем не менее, уверен, что Кристина Орбакайте пытается переманить аудиторию, задействовав раскрученный образ.
"Пугачева всю жизнь работала, чтобы стать брендом. Почему бы дочери это не использовать?", – заключил Рудченко.