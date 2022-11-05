Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Суббота
5 ноября
Лента новостей
18:45
"Ущипните меня": Потерявшая все Орбакайте припала к могильному кресту
18:29
Нагнувшуюся в кустах Нетребко опробовала толпа голодных мужчин: Какая вкусная
18:04
"Целую, твоя Оля": Олешко откровенно рассказал о волшебной ночи с голой 74-летней Аросевой
17:33
Финита ля комедия: подлый изменщик Агутин бросил Варум в разгар семейного праздника
17:17
"Жизнь на 180 градусов": судьбу Алины Кабаевой решили свыше
16:20
"Сладкий мальчик": обрюхаченная в 44 года Орлова показала свое чудо
16:17
"Вполне естественная вещь": Кузьмин встал грудью за грязноротого похабника Киркорова
15:44
Не пришла к умирающему мужу: лицемерная ложь Пугачевой возмутила актрису Борзову
15:08
“Сволочи”: обозвавшая россиян рабами Пугачева продолжила бросаться фекалиями
14:55
"Совсем пропал": Пожалевший о разводе Газманов делит любимую с другим
13:47
Рыдающая Успенская бросилась целовать померкшее лицо Баскова после смерти: Скучаю и тоскую
13:34
Нож в спину: внезапно сраженного раком Хабенского предали самые близкие
12:30
Протыкать иглами: детей Пугачевой и Галкина* сдают на лабораторные опыты
11:53
Врач поставил крест на беременности 44-летней Федоровой: Хроническое
11:21
"Ищут пожарные, ищет милиция": Меладзе без вести пропал в Европе
10:50
Живого места нет: изможденная анорексичка Ходченкова рухнула на колени после истязаний
09:54
Роман с голливудской актрисой, развод с Муцениеце и слухи об изменах: личная жизнь Прилучного
08:16
Родившая ребенка Шарапова оказалась обездвижена: Такая слабая
06:11
Как продать квартиру без уплаты налога
04:13
Врач назвала полезные продукты для зрения
02:24
Как правильно трактовать сны
00:05
Яков день: что нельзя делать 5 ноября
22:11
Рецепт от Лолиты: хрустящие соленые огурчики
20:13
Нелепая бабка проиграла горячей красотке: почему Николаев сохнет по Королевой в ущерб жене
18:14
Подлого Лазарева поймали на воровстве: Пострадавший потребовал очной ставки
17:06
"Было душевно, здорово, весело": жена Игоря Николаева объявила о разводе
16:56
Столичный рынок в октябре пополнили два ЖК
16:31
82-летний Виторган показал видео со свадьбы с молоденькой красоткой: Шикарные оба!
16:02
Израильтянка Собчак ревет из-за конских налогов и бомбежек на новой родине: Слабо себе представляли
15:46
"Скучаем очень": роняющая слезы у гроба Брежнева проводила любимого мужчину в последний путь
15:02
Господи помилуй! Замотанную в штору изрезанную на куски Волочкову кинули у МКАД
14:46
"Наша квартирка с Павлом, ребенок": любовница раскрыла подробности подлых измен Прилучного
14:09
"И опять удивили": цветущая Цымбалюк-Романовская слилась в экстазе с беглянкой Пугачевой
13:37
Покинул нас: россияне простились с отстрадавшим свое Юрием Антоновым
13:24
Совет да любовь! Бросившая больного старика Кончаловского Высоцкая вновь надела свадебное платье
12:41
Баринов раскрыл настоящую причину скоропостижной смерти Шукшина
12:15
"Уродливо": Убитого раком раздувшегося Баскова обмыли до кончиков ногтей
11:38
"Жизнь разлучила": оставивший Андрееву Бондарчук пришел к бывшей жене
11:19
Новоиспеченная израильтянка Пугачева выдоила из новой родины бешеные деньги: От суррогатной матери
11:07
Рынок жилья в Сочи начал остывать
08:48
Без трусов, но с крестами: чиновники предстали в сауне во всей красе
08:28
"Для облизывания": вывалившая грудь красотка из "Уральских пельменей" довела толпу мужиков до оргазма
06:38
"Никто не может выключить фонтан Волочковой": писающую под елочкой балерину спустили с небес
04:07
Отказ от тиары Елизаветы II и дискредитация: Придворные уличили притворную Маркл в ненасытности
02:12
Бизнес-класс Подмосковья подорожал на 42%
00:12
День народного единства: история и традиции 4 ноября
21:48
Ограбили и приковали наручниками: Воробьев ошарашен жутким происшествием
21:14
"Человек уже ушел": появились новые детали ухода сгоревшего от рака Баскова
21:12
В Твери грузовик переехал лежащего на дороге человека
21:11
Стало известно о внезапном уходе Харламова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Человек уже ушел": появились новые детали ухода сгоревшего от рака Баскова
Покинул нас: россияне простились с отстрадавшим свое Юрием Антоновым
Нелепая бабка проиграла горячей красотке: почему Николаев сохнет по Королевой в ущерб жене
Господи помилуй! Замотанную в штору изрезанную на куски Волочкову кинули у МКАД
"Было душевно, здорово, весело": жена Игоря Николаева объявила о разводе
"Наша квартирка с Павлом, ребенок": любовница раскрыла подробности подлых измен Прилучного
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ущипните меня": Потерявшая все Орбакайте припала к могильному кресту

"Ущипните меня": Потерявшая все Орбакайте припала к могильному кресту

Смерть постучала в дверь именитой блондинки, когда никто не ожидал. Кристина Орбакайте убита горем.
прочитано 126 раз

2022 год стал поворотным в судьбе старшей дочери Примадонны. Ей пришлось прощаться с самым дорогим, что у нее есть — с семьей. Кристина Орбакайте потеряла практически все: улизнувшую в Израиль мать, брата Гарри, сестру Лизу. К тому же смерть забрала ее названного отца Бориса Моисеева. Покойный артист считал Кристину своей некровной дочкой.

ПО ТЕМЕ

"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

Исполнитель хита "Голубая луна" скончался 27 сентября. Соответственно, 40 дней с момента его смерти выпало на 5 ноября. В эту символическую дату Кристина Орбакайте поделилась в личном блоге кадрами со своего концерта. "Что происходит? Ущипните меня! Какая огненная!" — реагировали поклонники на появление певицы. Ну а затем для нее пришел черед скорби с кладбищенской фотографией.

Фото: соцсети Кристины Орбакайте

Звездная блондинка разместила в Сети фото с погоста, где захоронен Борис Моисеев. "Сегодня 40 дней, как нет Бореньки", — добавила к фото Кристина Орбакайте.

При этом артистка не уточнила, когда именно посещала кладбище. Для публики осталось загадкой, припала она к могильному кресту 5 ноября или же это случилось раньше.

Как бы то ни было, в горе исполнительницы хита "Перелетная птица" сомневаться не приходится. Постепенно Кристину Орбакайте покидают родные люди. Борис Моисеев ушел насовсем, а успеет ли вернуться к ней Алла Пугачева?

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Кристина Орбакайте. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 5 ноября 2022, 18:45 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Нож в спину: внезапно сраженного раком Хабенского предали самые близкие

Обида гложет
Шоу-бизнес

Финита ля комедия: подлый изменщик Агутин бросил Варум в разгар семейного праздника

Терпение лопнуло
Шоу-бизнес

Рыдающая Успенская бросилась целовать померкшее лицо Баскова после смерти: Скучаю и тоскую

Сердце разрывается
Шоу-бизнес

Не пришла к умирающему мужу: лицемерная ложь Пугачевой возмутила актрису Борзову

Какая низость!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+