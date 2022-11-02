"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью

Большая семья Аллы Пугачевой притягивает к себе постоянное внимание. Из-за громких слов Примадонны, поклонники ждут реакцию дочери и внуков артистки. Но вот старшая дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте не спешит разрывать связи с Россией.
Несмотря на радикальную позицию матери, женщина продолжает работать в стране. Она участвует в рекламных кампаниях, выступает на корпоративах и снимается в сериалах. Вернувшаяся недавно из США, где у нее живет дочь Клавдия и муж Михаил Земцов, Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью.
Совсем скоро состоится премьера нового сезона нашумевшего сериала "Тест на беременность". Дочь Пугачевой сыграет главврача перинатального центра — дерзкую и властную брюнетку Нину. Сюжет сериала крутится вокруг личной жизни врачей, которые отчаянно пытаются найти баланс между работой, пациентами и собственной жизнью.
Героиня Орбакайте — коротковолосая брюнетка. Ради новой роли Кристина не стала перекрашивать волосы, вместо этого на ней хороший парик. Новый цвет волос сильно непривычен, но тем и привлекает внимание к героине Орбакайте.