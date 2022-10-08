"Приятно познакомиться": Разъяренная женщина вцепилась в Миддлтон после огласки измен принца Уильяма

Какие только слухи не ходят вокруг брака принца и принцессы Уэльских, но чаще всего народ шепчется о неверности внука покойной Елизаветы II. Британские СМИ неоднократно предавали огласке измены Уильяма: якобы за спиной у Кейт Миддлтон член королевской семьи развлекается с разными фаворитками.
Так это или нет, наверное, навсегда останется тайной. Да, и глядя на супругу принца Уильяма, сложно поверить в то, что ее жизнь полна драм. А, может быть, скрывать свое истинное лицо ей помогает выдержка, которой она научилась за годы жизни в королевской семье.
Кейт Миддлтон нередко демонстрируют на публике свое умение спокойно относиться к стрессовым и нестандартным ситуациям. На днях именно такой случай приключился с принцессой Уэльской. Пара прибыла в Ирландию, где по традиции встретилась и пообщалась с народом. Толпа бурно приветствовала принца и его жену, а они в ответ пожимали людям руки.
Одна женщина вцепилась в руку принцессы и выдала весьма неожиданную фразу.
"Приятно познакомиться, конечно, но было бы лучше, если бы это было в вашей стране, а не в нашей. Ирландия для ирландцев", – сказала разъяренная дамочка.
Супруга принца Уильяма в свою очередь не стала отвечать негативом на услышанное. Кейт Миддлтон, как подобает истинному члену монаршей семьи, приветливо улыбнулась и пошла дальше общаться с народом.