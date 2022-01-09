"Не надо расстраиваться": Стриженова пожаловалась на необходимость возвращаться в Россию

Екатерина Стриженова рассказала, что ее отпуск заканчивается.

Телеведущая Екатерина Стриженова решила взять на работе паузу и отправилась отдыхать на Мальдивы. В своем "Инстаграм" звезда часто делилась моментами из жизни, рассказывая подписчикам о своем отдыхе. Однако вскоре ей вновь придется вернуться в заснеженную Россию, ведь отпуск подходит к концу.

Недавно Стриженова поделилась своими эмоциями от скорой необходимости покидать острова. Так, она назвала себя Золушкой, у которой карета превратилась в тыкву. Однако женщина решила отнестись к этому философски. Она вспомнила слова мамы, которая советовала ей радоваться тому, что было. "Не надо расстраиваться", – написала Екатерина.

Также телеведущая отметила, что обожает теплую погоду, поэтому каждый отпуск для нее – это настоящий праздник. звезда рассказала фолловерам о своем впечатлении от Мальдив. Она отметила, что поездка оказалось дорогой, кроме того, лететь на острова очень долго. Но игра стоит свеч. Также звезда сказала, что на такой отдых можно даже копить. Еще она посоветовала выбирать отели "all inclusive", так как на Мальдивах все очень дорого.