Запашного прооперировали: кадры с обессиленным дрессировщиком на больничной койке попали в Сеть

Эдгард Запашный провел новогоднюю ночь в больнице. Знаменитому дрессировщику потребовалось хирургическое вмешательство.
В личном микроблоге Запашный опубликовал несколько роликов из палаты Боткинской больницы. Как оказалось, 3 января артисту сделали операцию. Эдгард не стал раскрывать точный диагноз, однако отметил, что медики извлекли из него камень и установили стент.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако Запашный тяжело и долго отходил от наркоза. В медицинском учреждении Эдгарда навещала мама. "Вставили катетер. Он мне больше всего не нравится", – пожаловался обессиленный артист, лежа на больничной койке.
На момент публикации видео Запашного из больницы уже выписали. Эдгард поблагодарил докторов, ведь они провозились с ним все праздники. "Во-первых, не хотел портить Новый год кому-либо! .... Во-вторых, не хотел пиариться на этой теме, хотя понимаю, что это было бы во всех СМИ!" – объяснил свое молчание дрессировщик. От охранника медицинского учреждения Запашный узнал, что, пока он готовился к операции, к нему в палату под разными предлогами пытались пройти журналисты.