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Шоу-бизнес
Запашного прооперировали: кадры с обессиленным дрессировщиком на больничной койке попали в Сеть

Запашного прооперировали: кадры с обессиленным дрессировщиком на больничной койке попали в Сеть

Артист встретил Новый год в медицинском учреждении.
прочитано 595 раз

Эдгард Запашный провел новогоднюю ночь в больнице. Знаменитому дрессировщику потребовалось хирургическое вмешательство.

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В личном микроблоге Запашный опубликовал несколько роликов из палаты Боткинской больницы. Как оказалось, 3 января артисту сделали операцию. Эдгард не стал раскрывать точный диагноз, однако отметил, что медики извлекли из него камень и установили стент.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако Запашный тяжело и долго отходил от наркоза. В медицинском учреждении Эдгарда навещала мама. "Вставили катетер. Он мне больше всего не нравится", – пожаловался обессиленный артист, лежа на больничной койке.

На момент публикации видео Запашного из больницы уже выписали. Эдгард поблагодарил докторов, ведь они провозились с ним все праздники. "Во-первых, не хотел портить Новый год кому-либо! .... Во-вторых, не хотел пиариться на этой теме, хотя понимаю, что это было бы во всех СМИ!" – объяснил свое молчание дрессировщик. От охранника медицинского учреждения Запашный узнал, что, пока он готовился к операции, к нему в палату под разными предлогами пытались пройти журналисты.

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Публикация от Эдгард Запашный���� (@zapashny.ru)

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Эдгард Запашный. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2022, 13:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

666
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Это тебе ввооннююччиийй жид запашный за мучения и ппииддооррссккую дресуру животныз!Пусть тебя и твоего брата жида ттррааххннеет дикий кабан,а потом разорвут твоё жидовское тельце на куски!Пусть твоя жена и твои ввыыбблляяддкки дети плачут над твоими останками АМЭН!
Гость938872
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Блевотный и проклятый жид - запашный убейся!
1

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