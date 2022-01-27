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Шоу-бизнес
Сдал сестру в детдом, питался объедками и заново учился ходить: как жил актер Евгений Лебедев

Сдал сестру в детдом, питался объедками и заново учился ходить: как жил актер Евгений Лебедев

Сегодня среди фильмов "Иду на грозу", "Свадьба в Малиновке", "Записки сумасшедшего" и других картин с участием Евгения Лебедева сложно выделить самую-самую. За свою карьеру актер успел исполнить немало ярких ролей, которые покорили многих зрителей.
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Советский актер Евгений Лебедев не из тех, кого называют баловнем судьбы. Прежде чем стать знаменитым артистом, которого многие будут называть великим лицедеем, ему пришлось пройти немало тяжелых испытаний. Так или иначе, трагедии в жизни актера наложили отпечаток на его творчество. Возможно, именно поэтому сыгранные им роли трогают сердца зрителей даже спустя столько лет.

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Евгений Алексеевич родился в 1917 году в семье священнослужителя. Мать будущего актера привыкла врать о своей семье. С годами скрывать правду о родословной научился и сын. Мальчик выдавал себя за круглого сироту, ведь только так он мог избежать унижений и прозвища "поповский сын". Однако врать долго не пришлось. Когда Евгению было около 20, его родителей арестовали и расстреляли. На руках у будущего артиста осталась младшая сестра, которую ему никак не удавалось пристроить.

После долгих скитаний Лебедеву пришлось отдать сестру в детский дом, чтобы у нее была хоть какая-то крыша над головой. Молодой человек заявил, что нашел девочку на улице и не имеет к ней никакого отношения. Спустя годы актеру, конечно, удалось найти родственницу. Однако этот поступок стал его едва ли не самой большой душевной раной.

На пути к актерской карьере Евгений Алексеевич тоже преодолел немало трудностей. Ему приходилось скитаться из города в город и зарабатывать на хлеб где придется. Будущая знаменитость успела побывать разнорабочим на фабрике, поработать грузчиком и бутафором. Бывали периоды, когда Лебедеву было не только негде ночевать, но и нечего есть. Тогда приходилось спать на вокзале и питаться объедками из столовой. А от холодов спасали только драные тапочки и полотенце вместо шарфа.

К счастью, талант актера не мог остаться незамеченным. К 80 годам Евгений Лебедев успел сыграть десятки ролей как в театре, так и в кино. Зрителей театральных постановок артист покорил задолго до дебюта на большом экране. Ведь первую кинороль, Кощея Бессмертного в фильме "Римский-Корсаков", Евгений Алексеевич исполнил только в 35 лет.

В личной жизни знаменитый актер тоже нашел свое счастье. Его первой супругой была актриса Наталья Петрова, которая подарила ему дочку Ирину. А следующая жена артиста, Натела Товстоногова, стала не только матерью его сына Алексея, но и любовью всей его жизни.

Евгений Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Незадолго до кончины мужчина перенес инсульт, который во многом изменил его. Знаменитый актер заново учился общаться и передвигаться, замкнулся в себе, но все-таки смог вернуться к любимой работе. В январе 1997 года артист с размахом отметил свой юбилей, а в июне ушел из жизни.

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Фото: Yury Pilipenko / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 10:20 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

666
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Жидовское отродье рода-племени не помнящее и отца,мать не уважающее и ненавидещее детей - жидо!
Василий
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Прекрасный Актер! Таких уже нет и не будет!!!
Гость304576
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Настоящий актер, вовремя сроднившийся с Товстоноговым, такой ход конем.
1

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