Больше не скрыть: Слепакова заметили в компании молодой актрисы

На протяжении нескольких месяцев ходят слухи, что Семен Слепаков встречается с Аглаей Тарасовой. На днях эти слухи, можно сказать, подтвердились – пару заметили в Еврейском музее толерантности в столице. Место было выбрано не случайно. В музее состоялось мероприятие, посвященное Рош ха-Шана (еврейский Новый год).
Некоторые говорят, что видели влюбленных вместе еще в октябре прошлого года. Тогда артисты сходили в ресторан.
"Неподдельный интерес и влюбленные глаза актрисы не удалось скрыть" – написало одно из изданий.
Напомним, что на тот момент резидент Comedy Club еще находился в браке с теперь уже бывшей женой Кариной Слепаковой. Экс-супруги не стали рассказывать о причинах разлада в семье и развелись без шумихи и походов на различные телешоу.
Это не первый случай, когда дочь Ксении Раппопорт выбирает себе мужчину постарше. Ранее она состояла в отношениях с главным героем сериала "Интерны" Ильей Глинниковым, затем с сербским артистом Милошем Биковичем, а после ее внимание привлек Даррен Аронофски, американский режиссер.
Что касается Слепакова, то о проблемах в его семье заговорили еще в 2019 году. Об этом в одной из программ заявила телеведущая и политический деятель Ксения Собчак. Позже СМИ и поклонники решили, что шоумен состоит в отношениях со Светланой Ходченковой, но пара слухи не подтвердила.
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