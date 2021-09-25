"Она нереальная!": Женатый Фадеев полюбил другую

Сердце продюсера завоевала певица. Максим Фадеев публично выразил чувства.

В инстаграм-аккаунте композитора появился эмоциональный пост. Максим Фадеев опубликовал снимок 68-летней исполнительницы хита "Рябиновые бусы" и раскрыл отношение к артистке. Мужчина выразил восхищение творчеством Ирины Понаровской и спросил у подписчиков, знакомы ли они с ней. "Как же я ее любил, люблю и буду любить!", — написал Максим Фадеев.

Пользователи Сети оценили неожиданный порыв продюсера и принялись обсуждать ту, что он полюбил. Многие сразу вспомнили легендарные хиты звезды и оценили ее внешние данные. Ирину Понаровскую признали настоящей красоткой и талантливой вокалисткой. "Ну конечно! Она не просто певица, она еще и шикарная женщина. Штучный экземпляр", "Ну как же ее можно забыть", "Королева на сцене!", "Она нереальная!" — объявил народ в комментариях.

Россияне остались огорчены тем, что давно не слышали о гастролях певицы. Практически в один голос они признали, что популярность звезды снизилась. Поклонники посоветовали Максиму Фадееву внимательнее присмотреться к Ирине Понаровской и написать для нее потрясающую песню.

Напомним, Максим Фадеев не только мастер своего дела, но и хороший семьянин. Мужчине часто приписывают романы с подопечными, но он остается верен своей супруге Наталье уже 30 лет.