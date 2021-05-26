Победившую ковид Фрейндлих встретили громким свистом

86-летняя Алиса Фрейндлих впервые вышла на сцену после вынужденного перерыва в работе.

Еще зимой всенародно любимая артистка подхватила коронавирус. На течении болезни сказался почтенный возраст звезды. 86-летняя актриса была госпитализирована, и медикам даже пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Около месяца Алиса Фрейндлих провела в больнице, и еще больше времени заняла последующая реабилитация от коварной болезни.

В особо острый период за Алису Бруновну молилась чуть ли не вся страна, и молитвы поклонников были услышаны. Артистка смогла полностью оправиться после пережитого и даже вновь вернулась к работе. Накануне звезда "Служебного романа" впервые после болезни вышла на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Алиса Бруновна сыграла главную роль в постановке "Волнение", которая была создана Иваном Вырыпаевым специально для нее.

Перед выходом на сцену актриса волновалась, но, как оказалось, зря. Поклонники, так давно ждавшие звезду, встретили ее очень бурно: аплодировали, кричали, свистели и не хотели прощаться со своим кумиром даже после завершения спектакля – об этом сообщил Пятый канал.

Ранее "Дни.ру" писали, как фанаты Алисы Фрейндлих отреагировали на первый снимок актрисы, появившийся в Сети после ее госпитализации.