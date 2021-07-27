"Праздник удался!": Савичева хрипит после бурного вечера

Юлия Савичева поделилась с поклонниками новостью о проведенной вечеринке.

Российская певица Юлия Савичева активно ведет свой "Инстаграм" и общается с поклонниками. На днях она рассказала, что посетила вечеринку в стиле хиппи. Артистка поведала, как готовилась к празднику, подбирала одежду и аксессуары. Результатом она поделилась с поклонниками.

Вечер оказался настолько продуктивным, что Савичева частично лишилась голоса. В кадре певица предстала в белом платье с золотыми цепями на голове и с цветастым платком на запястье.

"Было вкусно, красиво и весело! Я каким-то образом стала тамадой на часть вечера и провела викторину. Нужно было вручить всем подарки, причем придумать, как сделать это интересно. У меня и отжимались, и пели, и танцевали, и стихи читали. Короче говоря, я без микрофона наголосилась так, чтобы все меня слышали, что сегодня я немножко подхрипываю", – написала Савичева.

Напомним, Юлия Савичева давно живет отдельно от своей маленькой дочери. Еще до родов она уехала в Португалию, где живут родители ее мужа. Там звезда родила первенца, после чего Савичева оставила дочь в Португалии. Многие осуждают артистку за то, что она якобы бросила свою наследницу на попечение свекрови.