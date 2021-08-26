Савичева рассказала о педофиле из детства

Певица сообщила, что в детстве к ее мужу Александру Аршинову приставал педофил. Дело в том, что мальчик с шести лет пел и объездил с гастролями всю Россию. Напомним, что в конце 90-х было трудное и жестокое время. Тогда супругу Юлии Савичевой было около десяти лет.
Мальчишка выступал в клубе. Однажды к матери Саши, которая ездила с ним, подошел мужчина и положил бумажку, на которой была написана сумма за интим с ее ребенком.
Об этом случае знаменитости рассказала свекровь. Женщина призналась, что испугалась и ощутила безысходность. Она поняла, что необходимо бежать. К счастью, рядом оказались люди, которые помогли матери с сыном уйти через черный ход. Женщина была в шоке от произошедшего.
Напомним, певица много лет счастлива в браке с Александром Аршиновым. Пара растит дочь Анну, которая в настоящее время живет в Португалии с родителями Аршинова. Супруги не любят публичности.
Юлия Савичева очень ждет получения на жительство в Португалии, чтобы воссоединиться с дочерью. Она считает дни, когда они снова будут вместе. Документ даст ей возможность свободно летать к ребенку.
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