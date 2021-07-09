Мадонна влезла в скандал с недееспособной Бритни Спирс

Суд оставил американскую певицу Бритни Спирс под опекой отца и признал ее недееспособной. Почти 70-летний мужчина, имевший проблемы с алкогольной зависимостью и разведенный с матерью Бритни, со слов певицы, держал ее в рабстве 13 лет.
Бритни рассказала, что ее принуждали выступать, пить таблетки и посещать психиатра, а еще заставили вставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла забеременеть. Стоит отметить, что замуж Бритни Спирс также не имеет права выйти без соглашения отца, равно как и распоряжаться деньгами.
Этот факт ужаснул поклонников и коллег Бритни Спирс. Мадонна в своем "Инстаграм" заявила, что не бросит ее и намерена вытащить коллегу из этой ужасной тюрьмы.
"Верните этой женщине ее жизнь! Рабство было отменено уже давным-давно!" – написала Мадонна в Инстаграм.
В 2008 году Бритни Спирс была признана частично недееспособной после нервного срыва на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками. Также она была лишена родительских прав на обоих своих сыновей. Ее опекунами признали отца Джейми и адвоката Эндрю.
В 2019 году отец оставил контроль над ее личной жизнью и занимался лишь финансовой составляющей. Сейчас адвокат пытается лишить отца статуса опекуна.
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