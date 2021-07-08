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Шоу-бизнес
"Друг за другом друзья уходят": трясущийся Панкратов-Черный на прощании с Меньшовым

"Друг за другом друзья уходят": трясущийся Панкратов-Черный на прощании с Меньшовым

Сегодня в столичном Центральном доме кинематографистов с 11 утра проходит прощание с легендарным актером и режиссером Владимиром Меньшовым. Самые искренние и теплые слова звучат каждую минуту.
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Среди самых близких людей оказался и народный артист России Александр Панкратов-Черный. Почти всю жизнь они с другом прошли бок о бок и были очень близки. Он отметил, насколько настоящим был мэтр, как близко к сердцу воспринимал страдания всех людей.

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Артист рассказал, что Владимир Меньшов был убежден в том, что человеку нужна любовь, "иначе озлобится". Именно поэтому все его фильмы были только о любви. "Истинный патриот настоящий: честный и чистый", – произнес он трясущимся голосом, еле сдерживая слезы. Александр Васильевич вспомнил, как был удивлен, когда его друг вдруг не так давно заговорил о судьбе. Его глубина поражала всегда.

"Друг за другом друзья уходят, шаг за шагом – и я к ним ближе", – произнес артист строки собственного сочинения. Он отметил, что Владимир Валентинович бесконечно любил Россию, с самого первого дня до самого последнего. Со слезами на глазах Александр Панкратов-Черный попрощался с любимым другом и пожелал его близким беречь друг друга.

Напомним, легендарный режиссер, Владимир Меньшов, скончался пятого июля от последствий коронавируса. Вся страна выражает глубочайшие соболезнования семье великого деятеля кино. Сегодня, восьмого июля, Владимира Валентиновича похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Автор: 8 июля 2021, 12:01
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Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

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