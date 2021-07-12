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Шоу-бизнес
Раскорячившуюся на фоне храма Савичеву закидали камнями

Раскорячившуюся на фоне храма Савичеву закидали камнями

Российская певица Юлия Савичева отдыхает в Санкт-Петербурге. Она поделилась с поклонниками новостями.
прочитано 447 раз

В своем "Инстаграм" Юлия Савичева рассказала, что гуляет по Питеру и наслаждается летом. В компании друзей она приехала на фестиваль "Белые ночи". 12 июля Юлия Савичева сама выступила перед поклонниками на сцене Сибур-Арены.

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Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Певица отметила, что Санкт-Петербург ее любимейший город, и даже аномальная жара там переносится не так тяжело, как в Москве, ведь от Невы веет свежим ветерком.

На опубликованном фото Савичева предстала сидя на газоне на фоне Исаакиевского собора, при этом широко раскинув ноги в разные стороны.

Поклонники назвали Юлию Савичеву светлой и позитивной, однако не всем понравилась ее поза, в которой она предстала на фоне Исаакиевского собора.

"Раскорячилась на фоне храма", – отметили наблюдатели.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлия Савичева не видела свою дочь уже почти год. Напомним, звезда "Фабрики звезд" родила дочь в Португалии, где живут родители ее мужа Александра Аршинова. С тех пор ребенок там так и живет.

В период самоизоляции звездная мать и дочь вынуждены были надолго разлучиться. Тогда Юлия Савичева тяжело переживала. Сейчас она нашла в себе силы и живет полноценной жизнью, общаясь с дочкой по телефону и видеосвязи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 16:10 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Брлям
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Вот вить, у нас тут есть знатоки поз., начитавшиеся каммаа-сутры. Взбодритесь, придурки, сотавтье свою злобу на следующий ввыыыссссеееееррр.
Гость793377
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От чего они все постоянно отдыхают? Где они так сильно устают?
Гость795828
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звезда вселенского масштаба, не понятно откуда вылезшая
1

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