Раскорячившуюся на фоне храма Савичеву закидали камнями

В своем "Инстаграм" Юлия Савичева рассказала, что гуляет по Питеру и наслаждается летом. В компании друзей она приехала на фестиваль "Белые ночи". 12 июля Юлия Савичева сама выступила перед поклонниками на сцене Сибур-Арены.
Певица отметила, что Санкт-Петербург ее любимейший город, и даже аномальная жара там переносится не так тяжело, как в Москве, ведь от Невы веет свежим ветерком.
На опубликованном фото Савичева предстала сидя на газоне на фоне Исаакиевского собора, при этом широко раскинув ноги в разные стороны.
Поклонники назвали Юлию Савичеву светлой и позитивной, однако не всем понравилась ее поза, в которой она предстала на фоне Исаакиевского собора.
"Раскорячилась на фоне храма", – отметили наблюдатели.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлия Савичева не видела свою дочь уже почти год. Напомним, звезда "Фабрики звезд" родила дочь в Португалии, где живут родители ее мужа Александра Аршинова. С тех пор ребенок там так и живет.
В период самоизоляции звездная мать и дочь вынуждены были надолго разлучиться. Тогда Юлия Савичева тяжело переживала. Сейчас она нашла в себе силы и живет полноценной жизнью, общаясь с дочкой по телефону и видеосвязи.
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