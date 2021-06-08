Увешанная здоровенными бриллиантами Ходченкова заявилась на званый ужин

38-летняя Светлана Ходченкова успешная и востребованная в России и за рубежом актриса. Амбассадор Дома Bvlgari в России побывала на презентации новой ювелирной коллекции Magnifica. Мероприятие состоялось в Милане. После томительного локдауна в Италии это мероприятие стало настоящим праздником.
Светлана Ходченкова сверкала бриллиантами и дерзким декольте на светском ужине. Свежие фото публикует Passion.ru. На снимках Светлана Ходченкова предстала в пышном платье от Prada и туфлях Manolo Blahnik, а вечером появилась в платье Edem с декольте, которое красиво подчеркнуло массивное бриллиантовое колье.
Участники презентации, которая проходила два дня, насладились прекрасным концертом в театре Ла Скала, обедом в саду и званым ужином.
Напомним, скоро Светлана Ходченкова сыграет роль Анны в сериале "Анна К." от американской компании Netflix в содружестве с российской кинокомпанией 1-2-3 Production. В новой экранизации "Анны Карениной" Льва Толстого она и ее экранный муж будут современными персонажами. Анна останется светской дамой, Каренин — претендент на пост губернатора Санкт-Петербурга, Вронский — богатый наследник алюминиевой "империи".
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