Романтические каникулы сексуальной Ходченковой

Светлана Ходченкова является одной из самых привлекательных актрис в современном кинематографе. Артистка, прекрасно понимая это, с завидным постоянством демонстрирует великолепную фигуру. Так, в солнечной Марбелье, где сейчас отдыхает, Светлана без стеснения фотографируется без бюстгальтера, в купальнике и прочих нарядах, лишь подчеркивающих точеные формы. Говорят, эти каникулы у актрисы романтические. Судя по светящемуся от счастья лицу Ходченковой, этим слухам хочется верить.