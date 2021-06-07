"По три дня не ела": актриса Семенова довела себя до изнеможения

Екатерина Семенова рассказала об экстремальном голодании, которое она когда-то практиковала.

50-летняя актриса приняла участие в обсуждении темы похудения в программе "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ". Екатерина Семенова рассказала о своем опыте похудения, который едва не стоил ей здоровья и жизни.

Актриса вспомнила, что впервые решила похудеть, когда поступила в театральный институт. В то время девушку абсолютно устраивала ее внешность, но вокруг все твердили, что актрисы должны быть худыми. Простодушная Семенова послушала подруг и перестала есть. По три дня будущая звезда пила только лишь воду с лимоном, как того требовала модная диета того времени. В результате девушка похудела с 60 до 44 килограммов. Когда преобразившаяся Екатерина встретилась с мамой после отдыха, та увидела ее и даже заплакала от жалости. А после у актрисы у самой перед глазами стали появляться котлеты – только тогда она поняла, что надо начинать есть.

Семенова призналась, что в какой-то момент ей даже пришлось обратиться за помощью к врачу и отдельно сосредоточиться на теме еды. Но теперь ее питание и вообще отношения с едой вполне налажены. Сейчас звезда не ест сахар и по необходимости практикует интервальное голодание. Сегодня Екатерина Семенова хорошо выглядит, чувствует себя вполне здоровой и признается, что ей практически не приходится ни в чем себя ограничивать.