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Шоу-бизнес
"По три дня не ела": актриса Семенова довела себя до изнеможения

"По три дня не ела": актриса Семенова довела себя до изнеможения

Екатерина Семенова рассказала об экстремальном голодании, которое она когда-то практиковала.
прочитано 595 раз

50-летняя актриса приняла участие в обсуждении темы похудения в программе "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ". Екатерина Семенова рассказала о своем опыте похудения, который едва не стоил ей здоровья и жизни.

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Актриса вспомнила, что впервые решила похудеть, когда поступила в театральный институт. В то время девушку абсолютно устраивала ее внешность, но вокруг все твердили, что актрисы должны быть худыми. Простодушная Семенова послушала подруг и перестала есть. По три дня будущая звезда пила только лишь воду с лимоном, как того требовала модная диета того времени. В результате девушка похудела с 60 до 44 килограммов. Когда преобразившаяся Екатерина встретилась с мамой после отдыха, та увидела ее и даже заплакала от жалости. А после у актрисы у самой перед глазами стали появляться котлеты – только тогда она поняла, что надо начинать есть.

Семенова призналась, что в какой-то момент ей даже пришлось обратиться за помощью к врачу и отдельно сосредоточиться на теме еды. Но теперь ее питание и вообще отношения с едой вполне налажены. Сейчас звезда не ест сахар и по необходимости практикует интервальное голодание. Сегодня Екатерина Семенова хорошо выглядит, чувствует себя вполне здоровой и признается, что ей практически не приходится ни в чем себя ограничивать.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 15:00 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость773533
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Выглядит она отвратительно, особенно после пластики.
Гость773534
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Выглядит она отвратительно, особенно после пластики.
Гость 687412
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Откуда вы мадам? Уж вас забыли, теперь можно кушать
1

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