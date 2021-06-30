Алсу заподозрили в очередной беременности

38-летняя исполнительница приняла участие в музыкальном фестивале "Жара", который недавно завершился в Москве. Певица рассказала своим поклонникам, что она трижды выходила на сцену перед пустым залом, а также прошлась по красной дорожке фестиваля. На "Жаре" певица Алсу сменила несколько ярких нарядов.
Первые кадры с выходов артистки уже появились в Сети. Один из образов Алсу показался фанатам наиболее занятным, так как позволил рассмотреть изменившуюся фигуру звезды. Речь идет об облегающем белом платье в пол, которое обтянуло слегка выступающий живот певицы. Внимательные поклонники сразу заметили изменения и стали гадать, ждет ли Алсу четвертого ребенка или же она просто плотно поела перед выходом на сцену. О соответствующих подозрениях фанатов сообщило издание "7 Дней".
Напомним, что Алсу и так уже является многодетной мамой: у артистки подрастают две дочери и сын. Впрочем, ранее знаменитость признавалась, что будет рада, если ее семья станет еще больше, поэтому подозрения поклонников вполне могут оправдаться.
Однако не стоит забывать и о том, что ранее в Сети распространились слухи о разводе Алсу и Яна Абрамовых. Тем не менее, ни сама певица Алсу, ни ее супруг никак не комментировали эту информацию.
Популярные темы форума
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
Подскажите проверенную гадалку?1
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?
Сделала вакцину теперь плохо
Критические дни не регулярные
Прямая линия с Путиным