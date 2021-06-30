Алсу заподозрили в очередной беременности

Один из образов певицы Алсу вызвал разговоры о возможном пополнении в звездном семействе.

38-летняя исполнительница приняла участие в музыкальном фестивале "Жара", который недавно завершился в Москве. Певица рассказала своим поклонникам, что она трижды выходила на сцену перед пустым залом, а также прошлась по красной дорожке фестиваля. На "Жаре" певица Алсу сменила несколько ярких нарядов.

Первые кадры с выходов артистки уже появились в Сети. Один из образов Алсу показался фанатам наиболее занятным, так как позволил рассмотреть изменившуюся фигуру звезды. Речь идет об облегающем белом платье в пол, которое обтянуло слегка выступающий живот певицы. Внимательные поклонники сразу заметили изменения и стали гадать, ждет ли Алсу четвертого ребенка или же она просто плотно поела перед выходом на сцену. О соответствующих подозрениях фанатов сообщило издание "7 Дней".

Напомним, что Алсу и так уже является многодетной мамой: у артистки подрастают две дочери и сын. Впрочем, ранее знаменитость признавалась, что будет рада, если ее семья станет еще больше, поэтому подозрения поклонников вполне могут оправдаться.

Однако не стоит забывать и о том, что ранее в Сети распространились слухи о разводе Алсу и Яна Абрамовых. Тем не менее, ни сама певица Алсу, ни ее супруг никак не комментировали эту информацию.