"Враг русского народа!": Известного комика жестоко избили в центре Москвы

Стендапер Идрак Мирзализаде подвергся нападению после неудачной шутки о русских. Получивший побои комик обратился к народу.

Неизвестные решили наказать популярного комика за слова, сказанные в юмористической программе "Разгоны". В ней Идрак Мирзализаде посетовал, что российские арендодатели не хотят сдавать жилье людям неславянской национальности, а также поделился историей о том, как русские квартиросъемщики измазали матрас фекалиями. Этот шуточный монолог показался некоторым очень обидным и оскорбительным. Дело дошло до того, что юмориста избили средь бела дня в российской столице.

Идрак Мирзализаде возмущен и случившимся, и огромным количеством угроз, которые ему поступили. Комик объявил о происшествии и раздутом скандале на видео, которое опубликовал на своем ютуб-канале. "В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью "Идрак Мирзализаде – враг русского народа!", а за мою голову объявили денежную награду", — выразился мужчина с негодованием. Причину своего избиения стендапер видит в жажде финансовой наживы.

Юморист полагает, что его шутку многие поняли неправильно, поскольку вырвали ее из контекста. Мужчина отметил, что описывал конкретную ситуацию и не проецировал ее на всех русских людей. По его словам, возмущенный народ сам виноват в том, что чувствует себя униженным от монолога. "Чтобы оскорбиться на обосранный матрас, у тебя действительно должны быть обосранные матрасы", – сказал Идрак Мирзализаде в микрофон, объясняя позицию.