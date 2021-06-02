Из-за дочери Савичева решилась покинуть Россию

Во время пандемии Юлия Савичева оказалась отрезана от дочери, живущей в Португалии. Певица не хочет повторения такого сценария.

Несколько лет назад звезда "Фабрики звезд" родила в Португалии дочь – там уже тогда жили родители ее мужа Александра Аршинова, а молодая семья приехала к ним в гости. Певице так сильно понравилась эта солнечная и гостеприимная страна, что они с супругом тоже приобрели там недвижимость и даже решили оставить там единственную дочь. Сама Юлия Савичева с тех пор стала жить на две страны.

Во время пандемии певица несколько месяцев не могла прилететь к девочке и очень по ней скучала. Чтобы такая ситуация не повторилась, звезда решила оформить гражданство Португалии. Юлия хочет иметь возможность в любой момент улететь к дочери, вне зависимости от карантина, закрытых границ и прочих обстоятельств.

Для начала звездные супруги хотят оформить вид на жительство, а спустя какое-то время они смогут получить и местное гражданство – об этом сообщила "Экспресс газета". При этом и от российского гражданства Савичева отказываться не собирается, ведь в России она активно работает.

В настоящее время певица находится в Крыму, где она работает на Международном конкурсе "Детская Новая волна". За кулисами Юлия Савичева пообщалась с корреспондентом "Дни.ру" и рассказала, почему никогда не берет с собой супруга на светские мероприятия.