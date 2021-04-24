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"Куда это применить?": Савичева заявила о бесполезности шоу "Маска" для артистов

"Куда это применить?": Савичева заявила о бесполезности шоу "Маска" для артистов

Юлия Савичева не понимает какую пользу шоу "Маска" приносит своим участникам. От проекта "Один в один" для звезд толку было больше.
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За происходящим на проекте "Маска", считает Савичева, интересно наблюдать со стороны. Между тем выступающего на сцене артиста как будто и нет вовсе, есть только маска. Работа вокалиста, его глаза и эмоции остаются скрыты от публики. Личность участника раскрывается только на тот недолгий период времени, когда снимается костюм.

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 Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Юлия хочет, чтобы зритель видел тот посыл и эмоции, которые она пытается донести. Из проекта, как заметила Савичева, вокалист уходит ни с чем. Непонятно как применить полученный опыт на пользу собственной карьере. "Куда это применить? Ездить на концерты с этим костюмом?" – задается вопросом вокалистка.

Артистка не скрывает, что на первых порах хотела попасть в "Маску". Вероятно, на съемках она бы получила массу незабываемых эмоций. Между тем ее участие в проекте было бы только ради шоу.

Между тем, Юлия Савичева с большой теплотой вспоминает программу "Один в один". Певица участвовала в первом сезоне проекта и стала там серебряным призером. По словам Савичевой, в этом шоу было интересно наблюдать за перевоплощением реальных людей. Видеть, как артисты пытаются стать похожими на коллег по цеху, стараются примерить на себя чужую личину. "Это была серьезная работа", - говорит знаменитость. В "Один в один" просто скрыть свой вокал было недостаточно. Каждую неделю необходимо было "стирать себя как артиста".

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Юлия Савичева. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 апреля 2021, 13:01 Источник: Vokrug.tv ✓ Надежный источник
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