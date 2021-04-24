"Куда это применить?": Савичева заявила о бесполезности шоу "Маска" для артистов

Юлия Савичева не понимает какую пользу шоу "Маска" приносит своим участникам. От проекта "Один в один" для звезд толку было больше.

За происходящим на проекте "Маска", считает Савичева, интересно наблюдать со стороны. Между тем выступающего на сцене артиста как будто и нет вовсе, есть только маска. Работа вокалиста, его глаза и эмоции остаются скрыты от публики. Личность участника раскрывается только на тот недолгий период времени, когда снимается костюм.

Юлия хочет, чтобы зритель видел тот посыл и эмоции, которые она пытается донести. Из проекта, как заметила Савичева, вокалист уходит ни с чем. Непонятно как применить полученный опыт на пользу собственной карьере. "Куда это применить? Ездить на концерты с этим костюмом?" – задается вопросом вокалистка.

Артистка не скрывает, что на первых порах хотела попасть в "Маску". Вероятно, на съемках она бы получила массу незабываемых эмоций. Между тем ее участие в проекте было бы только ради шоу.

Между тем, Юлия Савичева с большой теплотой вспоминает программу "Один в один". Певица участвовала в первом сезоне проекта и стала там серебряным призером. По словам Савичевой, в этом шоу было интересно наблюдать за перевоплощением реальных людей. Видеть, как артисты пытаются стать похожими на коллег по цеху, стараются примерить на себя чужую личину. "Это была серьезная работа", - говорит знаменитость. В "Один в один" просто скрыть свой вокал было недостаточно. Каждую неделю необходимо было "стирать себя как артиста".