"Он сам сделал свой выбор": Савичева о причинах ухода мужа

Настроение у Юлии Савичевой прекрасное. "Мы 9-ю неделю находимся в престижном хит-параде, я очень благодарна всем, кто голосует за мою песню "Сияй", – пояснила артистка. – Да и клип пришелся людям по душе – сейчас его можно увидеть на всех каналах. Я счастлива и от того, что вернулись мероприятия, которых целый год мы были лишены".
Многие коллеги Юли жалуются, что из-за пандемии их заработки упали. Но только не Савичева. "У меня с этим все шикарно, я никогда не жаловалась на благосостояние, – улыбается исполнительница. – Всех, кто работает со мной, держу при зарплате, и даже в самых сложных ситуациях все было замечательно. Ни одного человека я не обидела, не уволила. Хотя морально мне было непросто".
Поддерживал же все это время боевой дух Савичевой ее супруг - музыкант, композитор, поэт и певец Александр Аршинов. Правда, с собой на светские мероприятия Юля его не берет. "Он это все очень не любит, потому что очень закрытый человек, – пояснила она. – Сейчас, например, он дома, готовит для меня песню "Желтое такси", которую выпустим осенью".
При этом, как полагает Юля, скромному мужу быть в тени жены-звезды не обидно. "Он сам сделал свой выбор, когда ушел из альтернативной группы ("Бухта радости" – Прим. ред.), в которой был солистом, – пояснила Савичева. – Александр считает, что артист в семье должен быть один".
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