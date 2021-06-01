"Он сам сделал свой выбор": Савичева о причинах ухода мужа

В Международном центре "Артек" завершился конкурс "Детская Новая волна". В этом году организаторы сделали акцент на том, что интересно подросткам. Даже рекламная продукция была оформлена в стиле граффити! На сцене же видеоблогеры исполняли любимые молодым поколением хиты. Никакого нафталина, все очень актуально! А конкурсантов оценивало не только профессиональное жюри, но и жюри, состоящее из популярных тиктокеров. Тикток есть и у Юлии Савичевой – на канал подписано более 240 тысяч поклонников! С певицей за кулисами "Детской Новой волны" поговорил корреспондент "Дни.ру".

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