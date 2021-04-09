"Засунула руку в трусы": Слепаков раскрыл постыдную правду о своей учительнице

Семен Слепаков поделился сенсационными откровениями. Оказывается, педагог потрогала его за интимное место, когда мальчик был в третьем классе.

Комик стал гостем ютуб-шоу Азамата Мусагалиева. Семен Слепаков вспомнил неприятную историю из школьной жизни.



Артист не отличался примерным поведением и частенько получал нагоняи от преподавателей. Но одно из наказаний врезалось в память шоумена на всю жизнь. Так, он признался, что учительница стала первой женщиной, которая потрогала его за половой орган.

Семен Слепаков считает, что педагогу должно быть стыдно за свой поступок. В детстве юморист любил играть во вкладыши от жвачек. Эта забава в школе запрещалась, и как-то раз мальчишку поймали за руку.

Строгая учительница обозвала парнишку говном, догнала и стала обыскивать. Семен Слепаков спрятал вкладыши в трусы. Педагог бесцеремонно залезла в штаны ребенку и вытащила сокровенные бумажки. Женщина выбросила добычу и пристыдила мальчика при всем классе. Ребята высмеяли одноклассника.

Также звезда Comedy Club рассказала, как потеряла девственность. Это произошло, когда Семену Слепакову было 17 лет – с женщиной легкого поведения Екатериной.