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Дом, квартиры и огромные деньги: кому на самом деле достались богатства Марьянова

Артист скончался в 2017 году. Помимо дорогих машин, мотоцикла и других личных вещей, он оставил три квартиры в столице и загородный особняк.
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Ранее отец звезды принял решение бороться за свою часть наследства через суд. По его мнению, вдова покойного сына специально затягивала дело. Он предполагал, что в квартире его наследника Ксения Бик проживает с новым любовником, а другую сдает за приличные деньги.

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В какой-то момент пожилой мужчина сильно устал от происходящего. Однако Бик настояла на двух экспертизах, которые были призваны уточнить стоимость жилплощади. Повторная оценка совсем не сыграла на руку женщине, чем она осталась крайне недовольна.

Сегодня стало известно, что, спустя четыре года, эпопея завершилась. Ксения была убеждена, что получит все имущество Дмитрия Марьянова и для этого даже пыталась доказать, что ее дочь от другого мужчины находилась на иждивении у артиста. Однако ей не удалось.

Все закончилось тем, что Бик не заплатила родственникам покойного мужа шесть миллионов в качестве компенсации за трехкомнатную квартиру, и суд постановил отписать апартаменты отцу и наследнику актера. Теперь вдова обязана переехать в однокомнатную квартиру, которую раньше сдавала. Ксения получила солидную сумму денег, дорогой мотоцикл и элитный автомобиль. Дом, большие апартаменты и другой мотоцикл перешли родственникам.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 14:21 Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
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Как жил Дмитрий Марьянов

комментарии

Ответить:

Гость690325
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Судить надо эту вдовицу вместе с Богдановой! Она виновата в смерти Димы!
Лето
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Ну и хорошо.Добро должно было победить!
Гость690280
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Родных Димы с долгожданным завершением дела. Сил всем и здоровья. Берегите друг друга.
Пусть все дурное навсегда уйдёт из вашей жизни и останется только светлая память о Диме.

Карга носатая угробила человека ради его московской недвижимости и денег. Эта мразь шелудивая ещё получит по заслугам.
ВАСЬЯ
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По другому еврейки не могут действовать.
Гость688942
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редкий случай -когда добро побеждает зло
Гость673430
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Вот же дрянь дешевая! Охомутала мужика, потом отправила на погост, и еще рот разинула на все наследство. Жаль Марьянова, как он мог спутаться с этой..... Точно она к нему применила НЛП, писихолог хренов
Царь : « Иван Васильевич я»
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Хитрая носатая швалина хотела оставить отца и сына с нулём. Хоть что-то отсудили. А актёра угоробила эта никчемная , жадная Пик . Мог бы еще жить и жить, и людям служить.
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