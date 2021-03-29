Рак никого не щадит: что стало с тяжелобольной красавицей из "Экипажа"

Александра Яковлева прославилась после выхода фильмов "Экипаж" и "Чародеи". Последние несколько лет актриса борется с раком.

Ранее артистка признавалась, что подозревала у себя болезнь. Однако к врачам не обращалась, так как ничего не беспокоило. В один "прекрасный" день у звезды советского кино отказали ноги. Тогда-то и выяснилось, что рак уже давно развивается в ее организме.

Несмотря на страшный диагноз, Александра Яковлева не сдается, хотя поначалу впала в депрессию. За четыре года актриса прошла больше 20 курсов химиотерапии, располнела и потеряла волосы.

Артистка активно ведет соцсети. На днях Александра Яковлева поздравила коллег с Днем театра трогательным видео. На кадрах актриса сидит рядом с юным другом, который читает наизусть произведение Афанасия Фета. Звезда фильма "Экипаж" отметила, что детей необходимо приучать к русской классике.

Поклонники с восторгом приняли запись с участием Александры Яковлевой. Подписчики отметили, что актриса, несмотря на тяжелую болезнь, выглядит прекрасно. В комментариях народ восхитился силой воли артистки. "Смотришь на Вас и все кажется таким прекрасным! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Любимая актриса, прекраснейшая женщина!! Спасибо, что Вы есть", "Молодец! Сдержал слово. Так держать!" – написали фанаты.