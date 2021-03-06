"Это точка невозврата": слова Сати Казановой шокировали поклонников

Еще в конце декабря певица застряла на Маврикии с наставником. Духовный праведник помогает Сати обрести истинное счастье и познать внутреннее "Я". Многочисленная аудитория заметила, что Казанова постоянно цитирует учителя и побуждает общественность переосмыслить происходящее.
Йог Парамахамсу Вишвананду пояснил артистке, что мысли о будущем лишь сбивают с толку, а сожаления о прошлом разрушают. Именно поэтому мастер учит Сати Казанову жить "здесь и сейчас".
"Познав эту радость, ты уже не можешь жить по-другому. Радость, с которой я сейчас живу, и есть та точка невозврата. К этой весне у меня серьезные запросы", – написала звезда.
Сати добавила, что нуждается в глубоких трансформациях. Поклонники же предположили, что артистка заговорила об уходе из шоу-бизнеса. Общественность обеспокоена состоянием певица, ведь такими темпами Казанова и вовсе распрощается с музыкальной карьерой.
Сама же певица не комментирует происходящее и лишь публикует загадочные публикации. Напомним, что Сати Казанова уже давно не дает концерты и отказывается от публичных высуплений.
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