"Это точка невозврата": слова Сати Казановой шокировали поклонников

38-летняя звезда заговорила о завершении блистательной карьеры. Выяснилось, что Сати Казанова поймала "дзен" и углубилась в изучение духовных практик. Всего за несколько месяцев артистка отказалась от привычного образа жизни.

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