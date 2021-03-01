"Хочу поговорить откровенно": Савичева шокировала поклонников

Поражение на "Евровидении" оставило весьма неблагоприятный отпечаток на карьере звезды. По словам Савичевой, она всеми силами старалась сглаживать тему своего выступления.
Оказалось, что проведение отборочного тура 2021 года побудило артистку сделать откровенное заявление. В свое время Юлия не совладала с эмоциями и буквально растеклась по сцене.
"Хочу поговорить с вами откровенно. Я зажалась, соотвественно зажались и связки, голос задрожал. В таком состоянии я находилась до конца выступления. Я не была готова к конкурсу такого уровня", – призналась артистка.
После неудачного концерта начались гастроли. Тогда певица и отпустила случившееся. Однако реакция критиков и артистов в студии каналов, которые ежегодно следили за конкурсом в прямом эфире, публично "разносили" Савичеву.
С одной стороны, у певицы не хватало времени, чтобы углубляться в общественные обсуждения. С другой стороны, слушателям очень понравилась песня "Believe me", именно поэтому они не воспринимали выступление Юлии, как поражение.
Стоит отметить, что только поддержка публики спасла Савичеву от психического расстройства и прекращения творческой карьеры. Напомним, что у девушки все еще есть шанс повторить вылазку на Евровидение. Она будет принимать участие в отборочном туре, который уже состоится 8-го марта.
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