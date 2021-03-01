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Шоу-бизнес
"Хочу поговорить откровенно": Савичева шокировала поклонников

"Хочу поговорить откровенно": Савичева шокировала поклонников

Юлия Савичева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Впервые за несколько десятков лет Юлия Савичева решилась на открытый диалог с многочисленной аудиторией. В далеком 2004 году исполнительница не справилась с высокой конкуренцией и получила тяжелую оплеуху.
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Поражение на "Евровидении" оставило весьма неблагоприятный отпечаток на карьере звезды. По словам Савичевой, она всеми силами старалась сглаживать тему своего выступления.

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Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Оказалось, что проведение отборочного тура 2021 года побудило артистку сделать откровенное заявление. В свое время Юлия не совладала с эмоциями и буквально растеклась по сцене.

"Хочу поговорить с вами откровенно. Я зажалась, соотвественно зажались и связки, голос задрожал. В таком состоянии я находилась до конца выступления. Я не была готова к конкурсу такого уровня", – призналась артистка.

После неудачного концерта начались гастроли. Тогда певица и отпустила случившееся. Однако реакция критиков и артистов в студии каналов, которые ежегодно следили за конкурсом в прямом эфире, публично "разносили" Савичеву.

С одной стороны, у певицы не хватало времени, чтобы углубляться в общественные обсуждения. С другой стороны, слушателям очень понравилась песня "Believe me", именно поэтому они не воспринимали выступление Юлии, как поражение.

Стоит отметить, что только поддержка публики спасла Савичеву от психического расстройства и прекращения творческой карьеры. Напомним, что у девушки все еще есть шанс повторить вылазку на Евровидение. Она будет принимать участие в отборочном туре, который уже состоится 8-го марта.

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Автор: 1 марта 2021, 06:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
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Ну куда прешься если не умеешь петь? Если ни ума ни голоса. А только желание быть на виду. Иди работай манекеном.
Чума тоби
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Галя
Лучше бы помолчала бездарная марамойка. За умную бы сошла
Халя, шо з вами, зачэм вы тако биспробудняшно квасыти?
Чур нас
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Радуемся всей страной за юлюсавичеву, прекрасную певицу. Нечего делать на гейровидении. Тоже мне конкурс. Во времена Аббы он был еще ничего. Теперь там одни бородатые женщины.
Галя
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Лучше бы помолчала бездарная марамойка. За умную бы сошла
1

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