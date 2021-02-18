"Не знаю, как она выдержит": близкие в панике за вдову Мягкова

18 февраля стало известно о том, что скончался Андрей Мягков. Актер прославился ролями в таких фильмах, как "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Гараж", "Жестокий романс". Близкие переживают за вдову артиста Анастасию Вознесенскую.

По словам коллег, артист был невероятным человеком – интеллигентным, умным, не шумным. Да и в работе с ним было легко. Например, Лия Ахеджакова отметила, что с актером всегда было приятно сниматься, ведь подготовка к дублю не занимала много времени.

В личной жизни Андрей Мягков тоже вел себя порядочно. С Анастасией Вознесенской он познакомился еще в школе-студии МХАТ. Пара поженилась в 1963 году и с тех пор не давала поводов для сплетен. В одном из интервью Мягков признался, что это была любовь с первого взгляда. Как только он увидел ее, то сразу понял: это она, единственная, и на всю жизнь.

Теперь, когда актера не стало, близкие в панике за Анастасию Вознесенску, ведь детей у пары не было. Друзья и коллеги не знают, как артистка переживет уход самого близкого человека. В беседе с Пятым каналом Станислав Садальский выразил опасения по поводу будущего вдовы Андрея Мягкова.

"Я не знаю, как она выдержит, Ася… Какое горе", – отметил актер.

Напомним, проблемы с сердцем начались у Андрея Мягкова более десяти лет назад. Тогда Анастасия Вознесенская подняла на уши всю Москву, но добилась того, чтобы мужа оперировали в Германии. Исполнитель роли Жени Лукашина в культовом фильме "Ирония судьбы, или С легким паром" скончался 18 февраля. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.