"Сокровища окажутся на помойке": Кравец переживает из-за хозяйствующих в доме Зайцева чужих людей

С 2000 года Слава Зайцев живет в особняке в деревне Каблуково, что в 70 километрах от столицы в Щелковском районе. Этот трехэтажный дом 900 кв. метров он выстроил, что называется, с нуля, и лично занимался оформлением интерьеров, где доминируют черный, белый и красные цвета. Правда, сегодня судьба имения модельера вызывает тревогу.



"Когда я работала моделью у Зайцева, то пару раз бывала у него дома – мы готовились к показам, – рассказала Алена Кравец. – Я запомнила большое генеалогические древо на стене, красную комнату для приема гостей и чаепитий, комнату с наградами, кованые лестницы и мастерскую с манекенами. Старинный сервант и часы с боем создают там очень домашнее настроение уюта и тепла. У Вячеслава Михайловича есть даже свой небольшой огород с теплицей! Он шутил, что у него дома три этажа и тридцать три окна".



Кравец заметила, что Зайцев всегда считал свой дом музеем и хотел, что он таковым остался и после ухода из жизни. Так же, как в свое время распорядился и худрук театра Сатиры Валентин Плучек. Ведь у кутюрье собрано много памятных фотографий, журналов и знаковые модели одежды.

"Я слышала, там сейчас хозяйничают посторонние люди, – вздыхает Алена. – Очень боюсь, что бесценные рисунки мастера, картины, библиотека журналов моды разных лет и стран окажутся на помойке. Просто помню, как были выброшены из квартиры в Доме на Набережной старинные чемоданы и платья балерины Ольги Лепешинской".

Кравец говорит, что несколько разы пыталась дозвониться до Зайцева, чтобы лично справиться у 83-летнего кутюрье о здоровье и делах, но тот не отвечает. "То ли сил нет, то ли телефон в руках других людей", – горюет Кравец.