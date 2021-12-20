Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома

44-летняя звезда борется с собственными детьми за элитную столичную квартиру. В свое время она сама подарила недвижимость чадам, но уже пожалела об этом.
Теперь Мария Максакова требует от судей не только вернуть ей жилье, но и хочет лишить бывшего мужа родительских прав. По ее мнению, именно Владимир Тюрин настропалил против нее собственных детей.
Брат и сестра требуют от звездной матери передать им квартиру. Но поскольку они еще не достигли совершеннолетия, их интересы представляет отец-бизнесмен.
20 декабря Владимир Тюрин и дети снова одержали победу в суде, выиграв иск о получении роскошного просторного жилья. Оказывается, это единственное жилье Марии Максаковой. Выходит, что дети просто вышвырнули певицу на улицу.
Однако известно и то, что за сутки до принудительного подписания бумаг, узаконивших факт дарения квартиры дочери, певица подстраховалась и переписала последнее имущество на своего малолетнего сына Ваню. Теперь она надеется на этот документ.
Напомним, несколько лет
назад Мария Максакова уехала из России вместе со своим последним
мужем – экс-депутатом Максимом Вороненковым, после чего прекратила общаться с
собственными детьми. Вскоре супруга певицы убили.