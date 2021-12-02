Ходченкову в "По ту сторону смерти" представили на азиатском рынке

Второй сезон сериала "По ту сторону смерти" с Сергеем Гармашем и Светланой Ходченковой в главной роли представят на Asia TV Forum & Market (ATF) – крупнейшем рынке аудиовизуального контента в Азии. Об этом сообщил PR-отдел телеканала НТВ. Мероприятие проходит в онлайн-формате с 1 по 3 декабря. Продавцы и покупатели встречаются в рамках диджитал-платформы ATF Online+.
Кроме того, НТВ предложит байерам драму "Немцы", детективы "Бывших не бывает" и "Напарники", продолжения лент "Скорая помощь", "Пять минут тишины" и "Динозавр". Участникам рынка покажут спортивную драму "Мастер". Это остросюжетный сериал основан на реальных событиях и рассказывает историю команды "КАМАЗ-мастер", которая участвовала в гонках "Ралли Дакар".
Также на ATF будет представлен новый сериал НТВ "Киллер". Лента повествует о бывшем детективе, который планирует отомстить за смерть своего напарника. В прошлом с героем поступили очень несправедливо, в результате чего он угодил в тюрьму. Волею судеб экс-сыщик становится частью Лиги убийц. Персонаж должен либо выполнить очередной заказ, либо умереть.
Большие надежды телеканал НТВ возлагает на документальный фильм "Анна". Картина рассказывает о неизвестных сторонах личной жизни артистки Анны Нетребко. В рамках проекта вокалистка и ее муж известный тенор Юсиф Эйвазов расскажут о переживаниях за сына и собственной истории любви.