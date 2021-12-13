"Сволочь, где ты был?": Звезду "Фабрики звезд" ужалила брошенная дочь

Артист Юрий Титов рассказал о семейной драме. 15-летняя наследница от него отвернулась.

Финалист "Фабрики звезд-4" и участник шоу "Суперстар! Возвращение" Юрий Титов совершил в прошлом досадную ошибку. Когда певцу было 20 лет, на свет появилась его дочь Реди-Мариам. В то время мужчина уже расстался с матерью ребенка, которая запретила ему видеть свое дитя.

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Вокалист смирился с решением экс-возлюбленной и открестился от родительских функций. Впервые он увидел Реди-Мириам только 6 лет назад. Сейчас девушке уже 15, и она совершенно не желает общаться с отцом, который бросил ее в младенчестве.

Дочь приучили воспринимать отца, как лишнего человека. Поведение наследницы ужалило Юрия Титова. Мужчина уверен, что Реди-Мириам говорит едкими словами матери, которая к нему отнюдь не благосклонна.

Бывшая избранница певца обрела счастье с другим мужчиной. Так что у Реди-Мириам есть отчим, который заменяет отца. Артист не хочет навязываться в чужую семью, поскольку его там считают чужим. У Реди-Мириам есть телефон звездного родителя, но звонки бывают крайне редко.

"Страшно при мысли, что в 30 лет придет дочь и спросит: "Сволочь, где ты был все это время?" — поделился Юрий Титов.

Теперь певец раскаивается, что в прошлом отпустил идею о воспитании ребенка. Ему остается лишь надеяться, что однажды наследница поймет его и примет в свою жизнь. Кроме того, Юрий Титов подумывает о создании собственной семьи.