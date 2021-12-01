Страдающий тяжкой болезнью Зайцев бежит из России: Долго не мог решиться

83-летний Вячеслав Зайцев сделал огромный вклад в развитие отечественной моды, его называли самым известным русским кутюрье второй половины прошлого века. Мужчина даже получил статус народного художника России, однако титулы и общественное призвание не помогли ему избежать проблем со здоровьем.
Долгое время Вячеслав Зайцев страдает тяжким недугом — болезнью Паркинсона. Проблемы с нервной системой существенно отразились на его образе жизни. Модельер прошел специальную реабилитацию в клинике, чтобы улучшить состояние. Богатырское здоровье восстановить не удалось, но настрой больного стал позитивным.
Теперь у эксперта моды масштабные планы — он собирается отправиться во Францию на продолжительное время. Другими словами, кутюрье бежит из России. Однако цель визита в Париж — не лечение, а продуктивная работа. Из последних сил Вячеслав Зайцев собирается продолжать свое ремесло.
"Я долго не мог решиться, но две недели назад все-таки прошел вакцинацию от коронавируса", — поведал о риске модельер. Пока мужчина сделал только первую прививку, вторая ему еще предстоит. Как на вакцину отреагирует больной организм, предугадать сложно. Тем не менее Вячеслав Зайцев надеется на лучшее, чтобы открыть персональную выставку.