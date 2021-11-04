"Разрушила мою жизнь": Бритни Спирс гневно набросилась на престарелую мать

Исполнительница хита "Toxic" нашла главного виновника того, что долгие годы она не может полноценно распоряжаться собственной жизнью. Опека над Бритни Спирс длится уже 13 лет, и хотя она уже близится к завершению, горькая обида продолжает таиться в сердце звезды.
Артистка уверена, что ее отец Джейми, который является опекуном, не первостепенный виновник ситуации. По ее мнению, на мужчину повлиял другой человек, поскольку он сам не смог бы провернуть это рискованное дело. Бритни Спирс полагает, что ее свободу ограничила 66-летняя мать.
Об этом знаменитость сообщила в своем инстаграм-аккаунте, написав гневную тираду. Вскоре она удалила эмоциональный пост, однако шокирующие слова певицы уже успели разлететься в Сети. Бритни Спирс набросилась на престарелую родительницу с обвинениями.
Звезда отметила, что самый страшный зверь — это улыбающаяся женщина. "Никто не вернет мне эти годы. Она тайно разрушила мою жизнь", — высказалась о матери артистка.
Напомним, Бритни Спирс предстала перед камерой в жутком виде. На Хэллоуин блондинка приняла образ жертвы убийства, нарисовав на теле кровь и надев на себя наручники. Во время съемки певица легла на пол, изображая труп. Таким образом она хотела привлечь внимание общественности.
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