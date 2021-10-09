Жену Шаляпина довели до могилы его прошлые грехи: Будут еще жертвы

Артист несет беды тем, кто впускает его в свою жизнь.

Минувшим летом певец Прохор Шаляпин отвел под венец миллионершу из Канады Татьяну Клаудию Девис. Свадьбу 42-летняя бизнесвумен и 37-летний вокалист праздновали в Лас-Вегасе. Торжество обошлось влюбленным в 15 миллионов рублей. Молодожены собирались отправиться в свадебное путешествие, но их планам помешал ковид – Девис слегла с опасной заразой. Новоиспеченная жена Шаляпина оказалась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков 30 сентября женщина скончалась.

Ведунья Алена Полынь уверена, что Татьяна Клаудия Девис была обречена. Эксперт по магическим делам проанализировала кармы Девис и Шаляпина по датам их рождения и пришла к неутешительному выводу.

Прохор Шаляпин, по словам колдуньи, несет беды людям, которые вступают с ним в близкие отношения. Таким образом вокалист отрабатывает грехи, которые совершил в прошлой жизни. Дескать, его плохая карма влияет именно на личные взаимоотношения.

Проблемы Полынь увидела и в матрице Девис. Еще до встречи с Прохором у Татьяны Клаудии были проблемы, которые оказывали сильное влияние на ее жизнь. Эти неприятности, как считает ведунья, связаны с непроработанными духовными аспектами.

В дате рождения миллионерши есть цифра четыре. Это, считает магический эксперт, говорит о том, что человек в своем духовном пути попадает в зависимость от человека, который оказывается рядом. Дата рождения, утверждает Полынь, символизирует то, как индивид проживал свою предыдущую жизнь.

"Тяжелая карма отношений Прохора стукнула по зависимой в отношениях энергии Татьяны, что в итоге привело к практически мгновенной ее смерти после начала отношений", – подчеркнула Алена Полынь.

Ведунья добавила, что неприятности грозят всем женщинам, которые впустят в свою жизнь Прохора Шаляпина. В любом случае, все зависит от энергетики конкретной дамы и длительности романа с певцом. "Будущие жертвы могут и легче отделаться", – рассудила колдунья.