Васильева сделала интимное предложение потерявшему жену Шаляпину: Придется переночевать у меня пьяным!

В студии программы "Звезды сошлись" Татьяна Васильева пожаловалась на страшное происшествие. Она живет в центре столицы.

Артистка призналась, что в ее квартире завелись самые разные насекомые. По ее словам, в апартаментах можно встретить и клопов, и муравьев, и тараканов. Знаменитость призналась, что ей очень страшно, а страдает она не только морально, но и физически: новые соседи страшно кусаются. "Вся в болячках, все чешется", – призналась она.

Татьяна Васильева подчеркнула, что все началось с капитального ремонта в доме. Тогда из подвала вверх поднялся неприятный запах. Звезда не стала терпеть страшные события и отправилась общаться с соседями. При этом никто из них не поддержал ее возмущения. Тогда она решила вызвать специалистов.

Эксперты прибыли на место событий и пообещали избавить ее от насекомых на пять лет. Однако это не спасло ее от новых жильцов. Знаменитость призналась, что на следующее утро включила свет, а из-под раковины "тьма всего вот этого выползло". По словам Татьяны Григорьевны, прийти в себя пока она не может.

В студии программы присутствовал недавно потерявший супругу Прохор Шаляпин. Исполнитель тут же нашел выход из сложившейся ситуации. Он предложил Татьяне Васильевой начать выпивать алкогольные напитки, так как якобы насекомые не кусают нетрезвых людей. "Тебе придется у меня пьяным переночевать", – в шутку сделала интимное предложение ироничная Татьяна Григорьевна.

