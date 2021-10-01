"Будет вдовцом": смерть жены Шаляпина предсказывали в день свадьбы

Эксперт рассказал шокирующую правду о том, что Прохора Шаляпина предупреждали о скорой смерти супруги.

В июле в Лас-Вегасе состоялась свадьба 37-летнего российского шоумена Прохора Шаляпина и канадской миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис. Казалось, в жизни Прохора наконец наступила идиллия. Но счастью не суждено было сбыться.

Почти сразу после свадьбы жену Шаляпина госпитализировали с коронавирусом. Ее состояние ухудшалось, ее подключили к аппарату ИВЛ, а потом ввели в медикаментозную кому, из которой она уже так и не вышла.

В своем "Инстаграм" Прохор Шаляпин рассказал, что убит горем и не может поверить в ужасную трагедию. Артист написал, что будет всегда помнить свою богатую жену, у которой осталось после смерти многомиллионное состояние. К слову, одним из первых наследников на наследство является именно Прохор Шаляпин как законный супруг.

Как выяснилось, катастрофу предсказывали паре, но от злого пророчества тогда все отмахнулись. Ясновидящая Мирослава Коллавини в день свадьбы Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Дэвис предсказала, что он скоро станет вдовцом, пишет "ЭГ".

"Я видела, что умрет Петр Мамонов, но не разрешила об этом писать. Что касается смерти Татьяны Дэвис, то ее можно было спасти, поэтому я и сообщила. Дело в том, что очень ярко видны события, которые будут потом муссироваться в СМИ, и смерть жены Прохора — одно из них", – заявила экстрасенс.

Также она предсказала, что весь следующий год Прохор Шаляпин будет ходить по телешоу и искренне сожалеть о трагедии.