Клюев простился с коллегами за три недели до смерти: Понял, что никогда не сможет прийти

Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября. Незадолго до смерти он успел сняться в короткометражной ленте про мушкетеров. Режиссер картины Георгий Малиновский рассказал, что актер попрощался с ним еще три недели назад.

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