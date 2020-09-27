Исчезнувшая певица МакSим вышла в свет после долгого лечения

На днях МакSим пришла на матч хоккейного клуба "Спартак". Разместившись на дальних рядах, артистка с интересом наблюдала за игрой. Однако визит певицы не остался незамеченным.
Спортивные фанаты, узнав о присутствии Марины, решили включить на стадионе песню "Знаешь ли ты". Эту композицию очень любят поклонники красно-белых, поэтому иногда поют ее на матчах. В этот же раз у них появилась возможность исполнить хит вместе с автором.
Сначала Абросимова радостно помахала рукой поклонникам, а потом подпевала. Было видно, что артистка очень соскучилась по вниманию публики.
Напомним, ранее представитель МакSим Маргарита Соколова рассказывала, что артистка проходила лечение, поскольку участились головные боли. Певица не полностью оправилась после аварии, в которую попала в 2019 году.
Соколова также сообщала, что Марина скоро вернется на сцену. Мол, артистка уже записывает новые композиции и репетирует, чтобы выступить на закрытых мероприятиях. Когда индустрия, парализованная пандемией, полностью заработает, тогда будет идти речь о полноценных концертах.
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